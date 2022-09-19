Прокуратура организовала проверку после пожара на лакокрасочном производстве в Ижевске

Фото: Наталья Зиятдинова
Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на территории предприятия по производству красок в Ижевске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Удмуртии.
«Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Устиновского района г. Ижевска Ришат Файзуллин», - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и охране труда.
По результатам проверки при необходимости будут применены меры прокурорского реагирования.
Напомним, около 20:40 в Ижевске на улице Салютовской загорелся корпус лакокрасочного предприятия. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. В 23:24 пожар локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
19 сентября в Ижевске произошло крупное возгорание на лакокрасочном производстве
Пожар на лакокрасочном предприятии в Ижевске локализовали