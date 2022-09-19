Прокуратура организовала проверку после пожара на лакокрасочном производстве в Ижевске

Фото: Наталья Зиятдинова

Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на территории предприятия по производству красок в Ижевске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Удмуртии.

«Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Устиновского района г. Ижевска Ришат Файзуллин», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и охране труда.

По результатам проверки при необходимости будут применены меры прокурорского реагирования.

Напомним, около 20:40 в Ижевске на улице Салютовской загорелся корпус лакокрасочного предприятия. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. В 23:24 пожар локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.

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