Гороскоп на 22 сентября: у Львов будет игривое настроение, а Весам стоит тщательно продумывать каждый свой шаг

Астрологический прогноз для всех знаков на завтра Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать. Вечером вам предстоит непростой разговор со второй половинкой.

ТЕЛЕЦ

Вероятны новые знакомства и приятные встречи. Откажитесь от жирной и острой пищи.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный день с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

РАК

Ракам важно быть прагматичными и тщательно продумывать каждый свой шаг. Вероятны небольшие проблемы на личном фронте. Можно браться за любые проекты и начинания безо всякой опаски.

ЛЕВ

С утра у вас будет игривое настроение. Сегодня крайне не рекомендуется брать кредиты и займы.

ДЕВА

Обратите внимание на свое здоровье. Возможно, стоит провести комплексное обследование. Старайтесь сдерживать свои эмоции – как негативные, так и позитивные; недоброжелатели не прочь воспользоваться ими в своих целях.

ВЕСЫ

Многое из того, что произойдет сегодня, окажет влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. Тщательно продумывайте каждый свой шаг.

СКОРПИОН

Придется заниматься решением сразу нескольких задач одновременно. Ваша душа просит тишины и спокойствия, но ни того, ни другого, к сожалению, не будет

СТРЕЛЕЦ

День пролетит очень быстро, но запомнится вам надолго – и с положительной стороны, и с отрицательной. Вероятны масштабные перемены на личном фронте.

КОЗЕРОГ

Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Вероятны новые знакомства и приятные встречи. Идеальный день для путешествий и дальних поездок.

ВОДОЛЕЙ

Помогая другим, не забывайте и про себя-любимого. Звезды советуют не напрягаться и обратить внимание на свое здоровье.

РЫБЫ

Не ведитесь на флирт со стороны малознакомых людей – вас пытаются обмануть и оставить ни с чем. Вероятны конфликты с начальством.

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