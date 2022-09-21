Гороскоп на 22 сентября: у Львов будет игривое настроение, а Весам стоит тщательно продумывать каждый свой шаг

Астрологический прогноз для всех знаков на завтра
Фото: Амир Закиров
Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать. Вечером вам предстоит непростой разговор со второй половинкой.
Вероятны новые знакомства и приятные встречи. Откажитесь от жирной и острой пищи.
Благоприятный день с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.
Ракам важно быть прагматичными и тщательно продумывать каждый свой шаг. Вероятны небольшие проблемы на личном фронте. Можно браться за любые проекты и начинания безо всякой опаски.
С утра у вас будет игривое настроение. Сегодня крайне не рекомендуется брать кредиты и займы.
Обратите внимание на свое здоровье. Возможно, стоит провести комплексное обследование. Старайтесь сдерживать свои эмоции – как негативные, так и позитивные; недоброжелатели не прочь воспользоваться ими в своих целях.
Многое из того, что произойдет сегодня, окажет влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. Тщательно продумывайте каждый свой шаг.
Придется заниматься решением сразу нескольких задач одновременно. Ваша душа просит тишины и спокойствия, но ни того, ни другого, к сожалению, не будет
День пролетит очень быстро, но запомнится вам надолго – и с положительной стороны, и с отрицательной. Вероятны масштабные перемены на личном фронте.
Вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Вероятны новые знакомства и приятные встречи. Идеальный день для путешествий и дальних поездок.
Помогая другим, не забывайте и про себя-любимого. Звезды советуют не напрягаться и обратить внимание на свое здоровье.
Не ведитесь на флирт со стороны малознакомых людей – вас пытаются обмануть и оставить ни с чем. Вероятны конфликты с начальством.
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