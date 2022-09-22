В Ижевске у 17-летней девушки удалили опухоль массой более 5 кг

Новообразование занимало две трети брюшной полости. Фото: vk.com/pinchuk_e

Огромную опухоль – тератому – удалили у 17-летней пациентки хирурги Республиканской детской клинической больницы (РДКБ), об этом рассказала у себя «ВКонтакте» вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

В хирургическое отделение девушка поступила экстренно в июле 2022 года. Жалобы были на необъяснимое увеличение живота в объеме. Как дополнили в соцсетях клиники, увеличение было постепенным и произошло в течение трех недель.

Обследование показало, что причиной является объемное образование органов брюшной полости и малого таза. Операцию назначили немедленно.

«Во время операции врачи удалили пациентке опухоль, которая образовалась на левом яичнике, массой более 5 килограммов. Тератома занимала две трети брюшной полости», – сообщила Эльвира Пинчук.

Хирург РДКБ Ольга Егорова провела успешную лапаротомию. Сейчас пациентка уже выписана, но находится под наблюдением врачей: гинеколога и онколога.

Как пояснили специалисты, тератома – это врожденная патология, которая может локализоваться на любом органе и длительное время никак себя не проявляет. У женщин примерно в 20-30% случаев она встречается в области яичников. Опухоль может являться доброкачественной или злокачественной. В данном случае окончательный диагноз еще не поставлен – он появится после дополнительного исследования удаленной тератомы.

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