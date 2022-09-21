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Экономика21 сентября 2022 10:26

15% составила инфляция в Удмуртии в августе

После 16,65% в июле
Дмитрий Коренев
Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 15,76%

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 15,76%

Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В августе текущего года годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 15,76% после 16,65% в июле. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На инфляцию в регионе повлияли общероссийские факторы. В частности, это укрепление рубля, расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, а также слабый потребительский спрос.

Цены на продовольственные товары в республике в августе замедлились до 17,99% (в июле - 19,40%). Отмечается снижение показателя по непродовольственным товарам — до 17,79% после 18,97% в июле. Цены на услуги продолжили расти в августе - 9,13% после 9,01% в июле.

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