15% составила инфляция в Удмуртии в августе

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 15,76% Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В августе текущего года годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 15,76% после 16,65% в июле. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На инфляцию в регионе повлияли общероссийские факторы. В частности, это укрепление рубля, расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, а также слабый потребительский спрос.

Цены на продовольственные товары в республике в августе замедлились до 17,99% (в июле - 19,40%). Отмечается снижение показателя по непродовольственным товарам — до 17,79% после 18,97% в июле. Цены на услуги продолжили расти в августе - 9,13% после 9,01% в июле.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Ижевска может лишиться автомобиля стоимостью 1,6 млн рублей из-за долгов за «коммуналку»

Бармен из Можги получил 6 лет колонии за попытку убийства посетителя

В Удмуртии на территорию СНТ зашла медведица с медвежатами