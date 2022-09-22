Гороскоп на 23 сентября: романтический вечер у Тельцов и работа с документами у Весов

Астрологический прогноз для всех знаков на пятницу Фото: Архив КП

ОВЕН

Овны найдут дополнительный источник дохода – вас посетит гениальная мысль, как можно заработать на своем хобби.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов намечается романтический вечер при свечах в ресторане. Вы просто обязаны быть ослепительными!

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня узнают много нового о себе от окружающих – всплывут наружу все сплетни, которые о вас ходили. Старайтесь не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты.

РАК

Раки почувствуют себя не в своей тарелке. Возможно, вам придется выполнять чьи-то прихоти. Во второй половине дня возникнет желание побыть одному.

ЛЕВ

У Львов все отлично – все получается, времени хватит и на работу, и на близких, и на любимые занятия. День будет полон приятных моментов.

ДЕВА

Дев преследуют мелкие неудачи: колготки цепляются за мебель, ручки не пишут, интернет не работает, машина окатит именно вас… Но в глобальном смысле все неплохо.

ВЕСЫ

Весам придется работать с важными документами. Одна ошибка может стоить многого.

СКОРПИОН

У Скорпионов – перемены на любовном фронте. Не отказывайтесь сразу от новых отношений.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье. особенно обратите внимание на сердце.

КОЗЕРОГ

Козероги весь день проведут в дороге – постоянно нужно куда-то зайти, съездить и т.д.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи проведут вечер с горячительными напитками. Только сильно не увлекайтесь.

РЫБЫ

Рыбам стоит на время забыть о работе и уделить внимание семье. Идеальный вариант – приготовить что-нибудь всем вместе.

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