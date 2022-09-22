Гороскоп на 23 сентября: романтический вечер у Тельцов и работа с документами у Весов

Астрологический прогноз для всех знаков на пятницу
Фото: Архив КП
Овны найдут дополнительный источник дохода – вас посетит гениальная мысль, как можно заработать на своем хобби.
У Тельцов намечается романтический вечер при свечах в ресторане. Вы просто обязаны быть ослепительными!
Близнецы сегодня узнают много нового о себе от окружающих – всплывут наружу все сплетни, которые о вас ходили. Старайтесь не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты.
Раки почувствуют себя не в своей тарелке. Возможно, вам придется выполнять чьи-то прихоти. Во второй половине дня возникнет желание побыть одному.
У Львов все отлично – все получается, времени хватит и на работу, и на близких, и на любимые занятия. День будет полон приятных моментов.
Дев преследуют мелкие неудачи: колготки цепляются за мебель, ручки не пишут, интернет не работает, машина окатит именно вас… Но в глобальном смысле все неплохо.
Весам придется работать с важными документами. Одна ошибка может стоить многого.
У Скорпионов – перемены на любовном фронте. Не отказывайтесь сразу от новых отношений.
Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье. особенно обратите внимание на сердце.
Козероги весь день проведут в дороге – постоянно нужно куда-то зайти, съездить и т.д.
Водолеи проведут вечер с горячительными напитками. Только сильно не увлекайтесь.
Рыбам стоит на время забыть о работе и уделить внимание семье. Идеальный вариант – приготовить что-нибудь всем вместе.
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