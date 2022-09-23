До + 22 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 23 сентября

Пасмурные дни важно помнить, что солнце есть Фото: Архив «КП»

Днем 23 сентября в Ижевске ожидается пасмурная погода, температура воздуха до +22 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Вечером пасмурность сохраниться, а температура воздуха опуститься до + 13 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 67%, днем 46%, вечером 64%. Магнитное поле неустойчивое.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

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