Санавиация Удмуртии доставила в Пермь новорожденного со сложным пороком сердца

Фото: Минздрав УР

Санитарная авиация Удмуртии помогла спасти жизнь новорожденному со сложным пороком сердца. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, малыш был доставлен на срочную операцию из Ижевска в Пермь спустя всего три часа после рождения.

«Женщина поступила к нам в Перинатальный центр из Сюмсинского района на позднем сроке беременности. К сожалению, у плода выявился сложный порок сердца, который требует срочной операции после рождения. Было принято решение госпитализировать новорожденного в федеральный центр в Перми, и уже через три часа после рождения он был доставлен в центр вертолетом санавиации», - рассказала заведующая Перинатальным центром 1 РКБ Елена Сахабутдинова.

С начала года врачи санавиации республики помогли 27 несовершеннолетним пациентам, в том числе шести детям до 1 года; за этот период вертолет вылетал к пациентам 149 раз. В 135 случаях врачи эвакуировали пациентов в республиканские клиники, еще в 14 случаях пилоты доставляли врачей для консультаций или срочных операций.

Напомним, в конце августа санавиация Удмуртии успешно доставила из Ижевска в Москву 16-летнюю девочку со множественными травмами. В Минздраве отмечаю, что это был один из самых сложных перелетов в этом году - по пути вертолет дважды садился для дозаправки.

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