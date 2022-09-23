В Ижевске задержан подозреваемый в серии мошенничеств житель Тюменской области

Он проникал в квартиры под видом соцработников Фото: Константин ИВШИН

38-летний, ранее судимый житель Тюменской области задержан в Ижевске по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствием установлено, что подозреваемый приехал в Удмуртию с целью совершения преступлений. Под видом соцработника мужчина смог проникнуть в квартиру 89-летнего пенсионера. Мужчина навязывал массажеры по «специальным ценам». Получив отказ он покинул квартиру. Позже пожилой человек проверил шкаф, где хранил сбережения, и обнаружил пропажу в 30 тысяч рублей.

Другой эпизод злоумышленника произошел на следующий день. Мужчина прошел в квартиру 89-летней пенсионерки, притворившись работником совета ветеранов. Он сумел уговорить ее на покупку массажера за 15 тысяч рублей при реальной цене в 2 тысячи. А также в тайне от хозяйки смог вынести из квартиры 130 тысяч рублей.

Оба пострадавших обратились в полицию. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Также устанавливается его причастность к совершению подобных преступлений на территории Удмуртии.

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