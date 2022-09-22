В Ижевске с 1 июля 2023 года изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение

С 1 июля 2023 года в Ижевске стоимость услуг водоснабжения и водоотведения увеличится на 10% Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 1 июля 2023 года в Ижевске стоимость услуг водоснабжения и водоотведения увеличится на 10%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на следующий год согласовали сегодня, 22 сентября, на сессии Гордумы. Окончательные тарифы утвердит региональный Минстрой в декабре текущего года.

Повышение тарифов позволит муниципальному предприятию «Ижводоканал» продолжить реализацию своей инвестиционной программы, направленной на обновление сетей города, а также реконструкцию и строительство новых инженерных сооружений. Сейчас износ сетей составляет 60%.

Так, в текущем году по этой инвестпрограмме были модернизированы водопроводы по улице Холмогорова, 9, 11 и по улице Пугачева, 43, дюкерные линии канализационного коллектора по улице Свердлова, канализационный коллектор по улице Холмогорова, 55, участок коллектора от улицы Петрова до улицы Барышникова, коллектор по Шабердинскому тракту.

В 2023 году запланированы мероприятия на сумму более миллиарда рублей, из которых 869 млн - тарифный источник и 173 млн - бюджетные средства.

Стоимость коммунальных услуг зависит от площади жилого помещения, степени благоустройства, количества жильцов и наличия приборов учета.

По предварительным расчетам, максимальная плата для граждан, которые проживают вчетвером в однокомнатной квартире без приборов учета и платят по нормативу, с 1 июля 2023 года может составить 10,1%. В Ижевске живет всего одна такая семья.

«Квартиры подавляющего большинства горожан оборудованы приборами учета, у таких собственников рост платы за коммунальные услуги будет зависеть, в основном, от количества потребленных ресурсов. В среднем, уровень индексации тарифов на коммунальные услуги для горожан не превысит 7,5%», - говорится в сообщении.

При этом семьи с низкими доходами и многодетные семьи имеют право на дополнительные меры поддержки. Так, если плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи, начисляется субсидия. У многодетных семей сохраняется компенсация в размере 30% от затраченных средств. Со списком документов, необходимых для получения льгот, можно ознакомиться на портале Госуслуг.

Отмечено, что совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение в Ижевске с 1 июля 2022 года составляет 59,03 рубля за кубометр, что ниже, чем в соседних Перми (62,07 рубля за куб. м) и Уфе – (59,33 рубля за куб. м), а также Воткинске, Сарапуле и Глазове.

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