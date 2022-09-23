Где жители Удмуртии могут задать вопросы о частичной мобилизации?

Все интересующие вопросы теперь можно задать по телефону 122 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии, как и по всем регионам России, задействовали номер 122 для консультации жителей по вопросам частичной мобилизации. Корреспондент «КП-Ижевск» позвонил на горячую линию и выяснил, какие вопросы больше всего волнуют жителей региона.

Для звонков по короткому номеру 122 необходимо использовать мобильный телефон и отключить Wi-Fi. С городского номера дозвониться до службы нельзя. Оператор отвечает быстро.

Сначала позвонившему через автоответчик сообщают основные положения о частичной мобилизации. Если вы не услышите нужную информацию, то в течение минуты вас переключат на оператора, которому вы сможете задать интересующий вас вопрос. Также сообщается номер телефона оперативного дежурного военного комиссариата Удмуртии: +7 (3412) 68-86-60.

По данным, предоставленным МФЦ, только за утро 23 сентября на горячую линию поступило 64 звонка.

Основными вопросами, которые задают операторам, стали:

Номер телефона военкомата.

Категории призыва, и как пойти на службу, не являясь гражданином РФ?

Какие есть ограничения по возрасту призывника?

Призываются ли на военную службу лица, не имеющие прописку?

Какие диагнозы не позволяют попасть в частичную мобилизацию?

Как получить справки из военкомата для поездки за границу в отпуск?

Какие условия есть для закрытия ИП в случае, если пришла повестка ?

Правительство России собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с министерством обороны готовит на них ответы.

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