Следователи воссоздали портрет мужчины, чей череп был обнаружен в сумке на улице 14-й в Ижевске

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Ижевске следователи продолжают устанавливать личность мужчины, чей череп нашли в сумке на улице 14-й 9 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, череп принадлежит мужчине, давность наступления смерти которого составляет от одного года до двух лет. Возраст мужчины предположительно от 40 до 60 лет, цвет сохранившихся волос рыжий, передние зубы частично отсутствуют», - говорится в сообщении.

В рамках расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза по реконструкции внешности погибшего (на фотографии).

Жителей, в том числе утративших связь с родственниками, просят посодействовать в установлении личности мужчины. При наличии интересующей следствие информации можно позвонить по тел. (3412) 41-39-13.

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