МЧС России доставит пострадавших в школе №88 Ижевска на лечение в Москву

Спецборт в Удмуртию вылетел Фото: Пресс-служба МЧС

Из подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетел самолет Ил-76 МЧС России для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе №88 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Модули для транспортировки пострадавших Фото: Пресс-служба МЧС

Спецборт оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших. Благодаря им пациенты будут безопасно доставлены в больницы Москвы. Помимо этого, в самолете находятся медработники отряда Центроспас МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, врачи Минздрава.

«Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.

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