«Охранник все равно не смог бы ничего сделать»: как охраняли школу № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

Вход в школу №88 Ижевска. Фото: Яндекс.Карты

Мама одной из учениц в школе №88, где утром 26 сентября устроили стрельбу, рассказала, как была устроена охрана в школе.

«На территорию легко зайти – там в принципе гуляют люди. В школу тоже – поднялся по лестнице и зашел. То есть если нападавший шел конкретно с целью убивать, ему, я думаю, можно было на поражение просто стрелять всех подряд», – рассказала женщина.

По ее словам, в школу ведет обычное крыльцо, домофона на двери нет. Внутри – ворота металлоискателя, но турникета нет. На месте всегда сидит охранник, но без оружия.

Напомним, утром 26 сентября в ижевскую школу №88 вошел мужчина в черном и с нацистской символикой и начал стрелять. Сначала он убил двух охранников, потом начал стрелять по детям и потом покончил с собой . Центральный аппарат СК возбудил уголовные дела. Погибли 13 человек .

Нападавшим оказался Артем Казанцев, выпускник школы. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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