Путин выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в ижевской школе. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в ижевской школе №88. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», – сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент по телефону обсудил ситуацию с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и министром просвещения Сергеем Кравцовым (последний выехал в Ижевск).
Как подчеркнули в Кремле, даны все необходимые поручения. В столицу Удмуртии отправились борты МЧС с врачами, психологами, нейрохирургами и другими специалистами.
Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы №88 и открыл стрельбу. В результате погибли 13 человек, в том числе 9 детей. 23 человека получили ранения, среди них 20 детей.
Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В республике объявлен трехдневный траур.
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