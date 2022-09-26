СК России сообщает о 39 пострадавших во время стрельбы в школе №88 Ижевска

Стихийный мемориал появился около ворот 88 школы Фото: Архив «КП»

В настоящий момент следователи СК России установили, что в результате трагедии 26 сентября в школе №88 Ижевска пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

С 16 часов жители Ижевска несут к воротам школы цветы, свечи игрушки, организовав стихийный мемориал. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы.

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