120 человек тушили банный комплекс под Ижевском

Под Ижевском загорелся банный комплекс: пламя локализовано. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

26 сентября, на территории СНТ «Пламя-3» под Ижевском произошел пожар в банном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар начался в известном городском банном комплексе Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Огнеборцы работают по повышенному рангу вызова», – говорится в сообщении пресс-службы.

Пожарные смогли локализовать пламя и приступить к тушению Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются. Огонь был локализован в 16.18, а в 17.05 открытое горение ликвидировали. К его тушению было привлечено 120 человек и 40 единиц техники.

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