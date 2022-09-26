Люди несут цветы и игрушки к школе №88 Ижевска, где погибли 15 человек

Стихийный мемориал образовался у ограждения ижевской школы №88, где сегодня погибли 13 человек
Стихийный мемориал образовался у ограждения ижевской школы №88, где сегодня погибли 15 человек.
Уже спустя несколько минут стол был полностью завален цветами и игрушками – принесли еще несколько столов.
У людей случается истерика. На месте дежурят врачи скорой помощи.
«Комсомолка» вела прямую трансляцию с места.
Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание школы №88 и открыл стрельбу. В результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей.
Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В республике объявлен траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.
Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефоны горячей линии для родственников 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
От Казани и Перми до Ижевска: хронология нападений в образовательных учреждениях за последние два года
Сын убитого в школе Ижевска охранника рассказал об отце
Опубликовано видео с мужчиной, устроившим стрельбу в школе №88 в Ижевске
Опубликованы фото и видео с места стрельбы в школе в Ижевске