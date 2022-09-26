Люди несут цветы и игрушки к школе №88 Ижевска, где погибли 15 человек

Стихийный мемориал образовался у ограждения ижевской школы №88, где сегодня погибли 13 человек

Стихийный мемориал образовался у ограждения ижевской школы №88, где сегодня погибли 15 человек.

Уже спустя несколько минут стол был полностью завален цветами и игрушками – принесли еще несколько столов.

У людей случается истерика. На месте дежурят врачи скорой помощи.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию с места.

Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание школы №88 и открыл стрельбу. В результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей.

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В республике объявлен траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефоны горячей линии для родственников 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

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