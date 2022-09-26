Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек

Число погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске составляет уже 17 человек Фото: Мария Бакланова

Власти Удмуртии официально подтвердили, что число погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске составляет уже 17 человек.

«Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых», – сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы № 88 и открыл огонь. В первую очередь он застрелил охранника.

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В республике объявлен трехдневный траур. На месте трагедии образовался стихийный мемориал. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.