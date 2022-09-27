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Происшествия27 сентября 2022 6:53

В школах Ижевска усилены меры безопасности

На месте работают силовики
Источник:kp.ru
После стрельбы в школе №88 Ижевска в других образовательных учреждениях города усилены меры безопасности

После стрельбы в школе №88 Ижевска в других образовательных учреждениях города усилены меры безопасности

Фото: Мария Бакланова

После трагедии в школе №88 Ижевска в других образовательных учреждениях города усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Росгвардия вывела группы реагирования в усиленные патрули вблизи школ.

Проводятся инструктажи с работниками и охранными предприятиями. Проверяется работоспособность охранных сигнализаций и кнопок экстренного вызова.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы №88 и открыл огонь. В первую очередь он застрелил охранника. По последним официальным данным, в результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

С 27 сентября школы города работают в штатном режиме, за исключением школы №88 и лицея №86 (здесь развернули центр психологической поддержки).