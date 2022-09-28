В сети появились фейки о сборе средств для жертв пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске

Фейки о сборе средств для пострадавших при стрельбе в Ижевске появились в сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родственники пострадавших во время стрельбы в 88 школе Ижевска предупреждают о мошенниках, которые наживаются на чужом горе. Пытаясь справиться с потерями, родственники пострадавших начали публиковать в социальных сетях сообщения с просьбами о помощи и сборе средств для пострадавших. Однако, некоторые люди решили воспользоваться трагедией в своих целях и обогатиться за счет жертв стрелка.

Марина Жданова, родственница пострадавшей девочки, которую накануне транспортировали на лечение в Москву, предостерегает жителей Удмуртии о мошенничестве.

«Друзья, знакомые и те, кто не может пройти мимо нашего горя! Огромная просьба, не надо пересылать деньги мошенникам!! От нашего имени никто деньги не собирает, мы никого не просим и не просили. Карта Тинькофф только у Жданова Александра!!! ПОВТОРЮ НИ КАКИХ ЗНАКОМЫХ МЫ НЕ ПРОСИМ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ!!!!ДАВАЙТЕ ОСТАНОВИМ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ, ПРОШУ РЕПОСТ!!!», - написала женщина на своей странице «ВКонтакте».

Такое хладнокровие удивляет, поскольку Марина подтвердила, что семье действительно необходима финансовая поддержка. Девочка серьезно пострадала, у нее прострелено лицо, ей потребуется несколько операций и длительное лечение.

Единственные реквизиты для перевода этой семье:

+7(909) 052-55-55

Александр Сергеевич Ж.

Тинькофф Банк

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