Усиленная охрана и проверка паспортов? Как изменилась безопасность школ Ижевска спустя сутки после трагедии

Пример поста охраны из одной из Санкт-Петербургских школ Фото: Олег ЗОЛОТО

После массового убийства в 88-й школе сотрудниками полиции были усилены меры безопасности в образовательных учреждениях Ижевска. Об этом ранее сообщила пресс-служба администрации города. «Комсомолка» решила проверить, так ли это.

Напомним, 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла трагедия, в результате которой погибло 17 человек, из них 11 детей. Более 20 человек получили различные ранения, из них 15 спецбортом отправлены на лечение в клиники Москвы. По всей республике объявлен трехдневный траур.

Гуманитарный лицей (бывшая школа №44)

Фото: архив «КП»–Ижевск

Первой остановкой нашего маршрута стал лицей на улице Шишкина, 3. Двухэтажное здание встретило нас забором с калиткой и шлагбаумом, снаружи здания охраны мы не заметили. В школу можно зайти, но дальше турникетов сейчас не пройдешь. Внутри дежурят два сотрудника МВД в бронированной экипировке и сотрудник ЧОПа. По их словам, пройти внутрь родителям сейчас нельзя. Все посетители обязаны предоставить документы и позвонить сотруднику, к которому пришли, чтобы он спустился. Всех детей младших классов в присутствии педагогов отдают только родителям.

Входная группа в лицее, сотрудники МВД стоят в стороне, и видят вошедших со спины, чтобы суметь среагировать быстрее Фото: архив «КП»–Ижевск

Сама входная зона оборудована работающей рамкой металлоискателя и турникетами. В случае если аппаратура сработает на конкретного посетителя, его обязательно досмотрят сотрудники полиции.

Школа №63

Фото: архив «КП»–Ижевск

По периметру бывшая коррекционная школа, расположенная по адресу Майская, 14а, огорожена обычным для нашего города зеленым забором. Зайти на территорию через калитку со стороны остановки «Улица Щорса» не составляет особого труда. Пройдя по всей территории, обнаружили и вторую калитку. Она открыта и ведет к площадкам двух детских садов, которые находятся рядом.

Задняя калитка открыта и ведет к детским садам Фото: архив «КП»–Ижевск

Около школы мы смогли заметить видеокамеру. Она находится рядом с крыльцом и фиксирует всех входящих внутрь. Войдя в помещение, мы увидели узкий коридор и дверь в раздевалку. Сегодня она была закрыта, но раньше, в зимний период, дети переодевались и оставляли верхнюю одежду там, не доходя до вахты. Пройдя немного дальше, мы вышли к стойке вахты, рамке металлоискателя и турникету, рядом с которыми дежурил сотрудник МВД в обычной форме.

Здесь у нас попросили документы сразу, и только после проверки с нами поговорили.

Сейчас внутрь школы пускают только учеников по пропускам или, если карточки не работают, то по документам, со звонком учителю и подтверждением личности. Родителей внутрь могут пустить, но также по документам и по предварительному согласованию с руководством.

«Смотрите, я должен проверить, и позвонить наверх. Потом, если все в порядке, сотрудник администрации спустится к вам и проводит. Посторонних мы пускать не можем», – поделился сотрудник ЧОПа.

Школа №57

Фото: архив «КП»–Ижевск

Родная школа нашего корреспондента встретила довольно неприветливо. Сегодня она работает в дистанционном режиме и внутри находятся только некоторые педагоги. В здание нас не пустили. Охранник ЧОПа находится прямо рядом с дверью, закрывая и открывая ее ключом. Все вопросы с администрацией и учителями необходимо решать по телефону. Спустившаяся к нам сотрудница администрации отказалась комментировать какие-либо изменения в охране учреждения и безопасности учеников.

«Все у нас в порядке. Если вам что-то интересно, обращайтесь лучше в администрацию города, а не к нам», – ответили нам в школе №57.

Говоря об ограждении около школы. Забор вокруг – частичный. Помимо главного входа со стороны улицы Восточной, есть проход без калитки со стороны панельных домов на Карла Либкнехта, а также около старой бойлерной, можно пройти через стадион.

Школа №17

Фото: архив «КП»–Ижевск

Учреждение расположено на улице Леваневского, 102. Мы снова спокойно прошли на территорию, попав в пересменку. Часть детей заканчивает занятия, а кто-то только спешит на уроки. Воспользовавшись ситуацией, мы вошли в здание.

Внутри входной группы огорожен небольшой периметр до турникета и рамки металлоискателя, где родители могут помочь переодеться ученикам младших классов или дождаться детей с занятий. Охранник сидит за специальной стойкой с пластиковыми окнами. На рабочем столе монитор видеонаблюдения с внутреннего двора и входной группы. Также в вестибюле находятся два вооруженных сотрудника силовых структур. В их задачу входит проверка документов, если посторонний хочет пройти за периметр, а также помощь охране.

Турникет, рамка, огороженная зона охранника в школе №17 Фото: архив «КП»–Ижевск

«Если родитель приходит к директору, я его должен проводить, предварительно сообщив по телефону. А вот если придут к учителю, ну там, по вопросу оценок или еще чего, то за турникеты не пущу. Нужно звонить учителю, чтобы он спустился и разговаривал обо всем здесь», – сказал охранник.

По его же словам, если он отойдет к директору с родителем, вместо него будет дежурить один из сотрудников силовых структур.

Школа №100

Фото: архив «КП»–Ижевск

Это первое место куда мы смогли попасть за ограждение. С нас не попросили документы. Вот так просто. Мы представились, и нам поверили.

Войдя в большое здание, мы спокойно прошли через рамку металлоискателя и попали в просторную рекреацию, где в этот момент переодевались дети. Сотрудник ЧОПа не стал задавать вопросы, поскольку две милейшие женщины, которые являются сотрудницами школы, нас спокойно пропустили внутрь. Благо за периметром находилось два сотрудника МВД, которые как минимум заинтересовались нашим визитом, спросив о его цели.

Нам сообщили, что посторонние не должны проходить внутрь без согласования с администрацией.

От себя хотим заметить, что в данной школе несколько входов на территорию. И через одну из калиток мы беспрепятственно прошли к зданию. Однако в случае необходимости их могут закрыть, перекрывая территорию для посетителей.

ИТОГ

После произошедшего, мы, посторонние для учебных заведений люди, смогли пройти на территории всех пяти школ. И зайти в здание четырех из них. Документы у нас попросили только в двух школах. И в одной школе мы смогли спокойно пройти за ограждение и были остановлены только сотрудниками полиции.

ОФИЦИАЛЬНО

27 сентября, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что 29 июня 2021 года на сессии Государственного совета было принято решение на выделение средств на обеспечение безопасности школ (на сегодняшний день в республике их 1571). Только в 2022 году на эти цели было выделено 1 миллиард 330 миллионов рублей. И во всех школах до 1 сентября проведены учения. Работа по обеспечению безопасности детей в учебных заведениях будет продолжаться, заверили в правительстве региона.

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