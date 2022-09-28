В Удмуртии водитель сбил 11-летнюю девочку и уехал с места ДТП

Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

27 сентября, примерно в 7:30 в поселке Ува на улице Азина произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода 11-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Совершив наезд, водитель оставил место аварии, тем самым грубо нарушив правила дорожного движения.

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