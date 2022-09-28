28 сентября в Ижевске начался отопительный сезон

Запуск теплоносителя в жилые дома осуществляется по графику ресурсоснабжающих организаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 28 сентября к системе отопления подключилось 1814 многоквартирных домов Ижевска. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Запуск теплоносителя в жилые дома осуществляется по графику ресурсоснабжающих организаций. Начиная с 28 сентября это будет осуществляться принудительно, без заявки жителей.

«В понедельник начались первые сутки, когда среднесуточная температура была ниже 8 градусов. Напомню, во всех объектах подача отопления должна быть обеспечена по истечении 5 суток, когда температура ниже норматива. Поэтому до субботы все городские объекты должны быть обеспечены теплом», – пишет Олег Бекмеметьев.

Также глава Ижевска отметил, что на данный момент техническая возможность подключения отопления существует для всех объектов жилого фонда. Поэтому напоминаем, что в случае, если отопление в квартирах будет по-прежнему отсутствовать, жителям Ижевска следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.

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