Директора охранявшего школу №88 в Ижевске ЧОПа могут заключить под стражу

Руководитель охранного предприятия обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения директору ООО ЧОО «Щит» Злобину А. рассмотрит Индустриальный районный суд города Ижевска. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, ему предъявлено обвинение по делу о вооруженном нападении на школу № 88.
В суд поступили материалы уголовного дела. Руководитель охранного предприятия обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.
Следственные органы ходатайствуют об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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