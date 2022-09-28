Директора охранявшего школу №88 в Ижевске ЧОПа могут заключить под стражу

Руководитель охранного предприятия обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения директору ООО ЧОО «Щит» Злобину А. рассмотрит Индустриальный районный суд города Ижевска. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, ему предъявлено обвинение по делу о вооруженном нападении на школу № 88.

В суд поступили материалы уголовного дела. Руководитель охранного предприятия обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следственные органы ходатайствуют об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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