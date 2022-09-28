Появилась информация о возможном задержании директора охранявшего школу №88 в Ижевске ЧОПа

Материалы об избрании меры пресечения пока в суды не поступали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Удмуртии, вероятно, был задержан директор охранного предприятия «Щит», которое обеспечивало безопасность школы № 88. Об этом сообщает близкий к руководству компании источник.

Напомним, 26 сентября на образовательное учреждение совершил вооруженное нападение 34-летний выпускник школы Артем Казанцев. По данным источника, директора организации в тот же день вызывали на допрос в Следственный комитет, после чего он перестал выходить на связь.

Пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии эту информацию не прокомментировала, так как дело ведет Центральный аппарат СК. При этом в объединенной пресс-службе судейского сообщества сообщили, что материалы об избрании меры пресечения пока в суды не поступали. Дозвониться до офиса ЧОПа мы не смогли.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В сети появились фейки о сборе средств для жертв пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске

У пенсионерки украли 130 тысяч рублей в Ижевске

28 сентября в Ижевске начался отопительный сезон

Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в Ижевске