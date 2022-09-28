С 11 погибшими во время вооруженного нападения на школу №88 простились в Удмуртии

В Ижевске простились с жертвами стрельбы в местной школе Фото: Мария Бакланова

В среду, 28 сентября, в Удмуртии похоронили 11 погибших в результате стрельбы в ижевской школе № 88. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Власти Удмуртии оказали помощь в организации похорон. Семьям погибшим в полном объеме окажут всю необходимую помощь.

Напомним, всего во время трагедии погибли 17 человек, в том числе, 11 школьников разного возраста.

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