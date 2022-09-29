32-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии

Коронавирус в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На утро четверга, 29 сентября, в Удмуртии зарегистрировали 1 231 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 188 детей до 14 лет, 272 гражданина старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

В ковид-центры госпитализировано 55 человек. 318 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 40 – в тяжелом, из них 14 на ИВЛ.

К сожалению, 32-летний мужчина скончался. Итого 4 080 летальных случаев, из них 3 880 – с подтвержденным диагнозом.

563 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 29 сентября в Удмуртии зарегистрировано 208 208 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 183 344 человека выздоровели.

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