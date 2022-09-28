Выплаты в размере 1 млн рублей получат семьи жертв пострадавших при обстреле 88 школы Ижевска

Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. рублей из бюджета Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Семьям погибших и пострадавших при нападении на 88 школу будет оказана финансовая поддержка из республиканского бюджета в размере 1 млн. рублей. Также власти Удмуртии готовы помочь с оплатой организации похорон. Об этом сообщается в пресс-службе главы региона Александра Бречалова.

Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. рублей из бюджета республики. Глава Удмуртии также подчеркнул, что власти примут все возможные меры для того, чтобы люди получили все положенные выплаты быстро и без задержек.

Напоминаем, что при нападении на 88 школу в Ижевске были убиты 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. Также известно о 23 раненных. 15 человек в тяжелом состоянии перевезены в медицинские учреждения Москвы.

Всем пострадавшим оказывается не только медицинская помощь, но и максимальная поддержка - как материальная, так и психологическая.

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