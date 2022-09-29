16 гаражей пострадали от пожара на Воткинском шоссе в Ижевске

В Ижевске сгорели гаражи Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 29 сентября, загорелись гаражи на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В Ижевске сгорели гаражи Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сообщение о возгорании гаражей поступило около 6 часов утра. В 07:44 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 кв.м. В итоге от огня пострадали 16 гаражей.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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