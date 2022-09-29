Жительница Удмуртии лишилась почти 1,5 млн рублей под предлогом инвестиций

Жительница Удмуртии отдала 1,5 млн рублеймошенникам Фото: Архив КП

У 49-летней жительницы Удмуртии украли почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Женщина обратилась в отделение полиции и рассказала о том, что хотела заработать на инвестициях.

Она увидела объявление о заработке в интернете и оставила на сайте заявку. Через некоторое время ей позвонил так называемый консультант. Он убедил ее сделать взнос в размере 25 тысяч рублей на специальный счет. После перевода денег, женщина увидела мгновенное пополнение счета.

За несколько недель женщина перевела на счет более 1,4 млн рублей. При этом лишь 100 тысяч рублей из этой суммы были ее личными сбережениями. Остальные деньги она взяла в кредит и заняла у знакомых.

Когда женщина попыталась снять деньги со счета, она получила сообщение с требованием о внесении дополнительной суммы. И только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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