Пятеро подростков обвиняются в продаже наркотиков в Удмуртии

В течение нескольких месяцев подростки продавали синтетические наркотики Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Закончено расследование уголовного дела по обвинению пяти подростков в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В состав группы юных наркоторговцев входили трое жителей Удмуртии 1989 и 2001 годов рождения, а также жителей Тверской области и Республики Тыва – 2002 года рождения.

В течение нескольких месяцев подростки продавали синтетические наркотики, пряча закладки в лесах, гаражах и на стройках. Обвиняемые не были знакомы, а информацией обменивались через куратора. Руководителей их группировки не нашли.

В ходе обысков домов, арендованных квартир и тайников было обнаружено более 1,2 кг синтетических наркотиков. Также следователи доказали причастность подростков к отмыванию денег, полученных преступным путем.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Подросткам грозит срок до 20 лет.

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