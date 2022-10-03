Новые технологии для водителей: в Удмуртии заработали электронные права

В Удмуртии зарегистрировано 465,5 тыс. легковых автомобилейФото: Архив «КП» – Ижевск

С 1 октября водительское удостоверение инспектору можно предъявлять в виде QR-кода. «Комсомолка» расскажет, как получить электронную версию документа в Удмуртии и что нужно ли возить с собой бумажные права..

По данным Удмуртстата на 2021 год в республике зарегистрировано 465,5 тыс. легковых автомобилей, это значит, что каждый третий житель является владельцем транспорта. И ни для кого не секрет, что основным документом, подтверждающим право на управления транспортным средством является водительское удостоверение. Теперь его можно оформить и в электронном виде. Однако нововведение действует в тестовом режиме, поэтому по просьбе сотрудника ГИБДД водитель обязан также предъявить и бумажные права.

«Электронные водительские удостоверения будут проверяться на подлинность с помощью программного обеспечения, считывающего QR-код. Предоставив скриншот по просьбе сотрудника ГИБДД, владелец автомобиля рискует задержаться на месте, пока не покажет оригинал документа или же его электронную версию в приложении.

Если же вам не хочется переходить на электронный вариант водительского удостоверения, то у вас есть полное право отказаться от данной услуги», - сообщил начальник управления ГИБДД МВД РФ по Удмуртии Руслан Набиев.

Пошаговая инструкция

Форма для электронных прав Фото: «Госуслуги. Авто»

Для того, чтобы оформить электронные права, необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги. Авто» и загрузить данные удостоверения (серия и номер, дата выдачи, год выдачи первых прав и до какого периода ваше водительское удостоверение действительно), Программа сгенерирует QR-код, который и будет проверять сотрудник ГИБДД.

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