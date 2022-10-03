48-летний житель Удмуртии погиб в пожаре

Возгорание произошло 2 октября примерно в 10 часов вечера Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В деревне Тупал Пурга Игринского района Удмуртии выясняются обстоятельства смерти местного жителя в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Возгорание произошло 2 октября примерно в 10 часов вечера. Загорелся дом, в котором жили погибший мужчина и его сожительница. Женщине, к счастью, удалось выйти из горящего дома не пострадав.

Известно, что накануне пьяный мужчина готовил еду на электроплитке. Предположительной причиной возгорания сочли неисправность этого электроприбора.

Следователи осмотрели место трагедии, назначили экспертизы и опросили соседей и родственников погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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