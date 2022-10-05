В Ижевске не идут трамваи от магазина «Океан»

Нет движения трамваев от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Фото: читатель

С 08:20 не идут трамваи 1, 4, 7, 10 маршрутов на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Об этом сообщает ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

1 маршрут: Ул.Московская - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

4 маршрут: Ул.Промышленная - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

7 маршрут: Буммаш - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;

10 маршрут: Ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр.

Обновление: движение трамваев 1, 7, 10 маршрутов на участке от магазина "Океан" до Сквера металлургов возобновилось в 11:25.

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