В Ижевске не идут трамваи от магазина «Океан»

Нет движения трамваев от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Фото: читатель
С 08:20 не идут трамваи 1, 4, 7, 10 маршрутов на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Об этом сообщает ИжГЭТ.
Движение организовано следующим образом:
1 маршрут: Ул.Московская - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
4 маршрут: Ул.Промышленная - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
7 маршрут: Буммаш - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;
10 маршрут: Ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр.
Обновление: движение трамваев 1, 7, 10 маршрутов на участке от магазина "Океан" до Сквера металлургов возобновилось в 11:25.
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