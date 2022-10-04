«Глазками моргает, головкой кивает». Пострадавшую девочку во время стрельбы в школе № 88 Ижевска вывели из комы

15 пострадавших при стрельбе в школе 88 Ижевска отправили спецбортом МЧС в Москву Фото: Мария Бакланова

Московским врачам удалось вывести из комы девочку, получившую страшные ранения при стрельбе в 88 школе в Ижевске. Информацией с корреспондентом «Комсомолки» поделился Александр Жданов, отец пострадавшей школьницы.

В результате стрельбы у школьницы было серьезно повреждено лицо. Во время перелета в Москву, который тяжело дался пострадавшей, девочка находилась в медикаментозной коме. По словам врачей, он повлиял на ее состояние. На данный момент, она вместе с родителями находится в Детской клинической больнице им. Пирогова в Москве.

«Я сейчас иду из реанимации. Буквально минуту назад вышел. Маше лучше. Она отходит от комы. Глазками моргает, головкой кивает. Врачи ждут, когда опухоль спадет, чтобы осмотреть и решить, что дальше с лицом делать», – рассказал Александр Жданов.

Родителей пострадавших при стрельбе детей также разместили в больницах. Это сделали для того, чтобы они могли контролировать процесс лечения и поддерживать детей, а также получать психологическую помощь после трагедии.

Для восстановления простреленного лица девочке потребуется несколько сложных операций и длительная реабилитация. Поэтому семья Ждановых открыла сбор средств на лечение пострадавшей.

Реквизиты для перевода помощи этой семье:

+7 (909) 052-55-55

Александр Сергеевич Ж.

Тинькофф Банк

Будьте внимательны – мошенники наживаются на чужом горе и открывают иные счета якобы для сбора средств на лечение детей.

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