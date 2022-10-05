В Удмуртии простились со старшиной, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Простились с Александром Мокеевым в Киясовском районе Удмуртии. Фото: архив

В Киясовском районе Удмуртской республики в последний путь проводили старшину Александра Мокеева, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

За мужество и образцовое выполнение воинского долга, которые были проявлены в ходе специальной военной операции, Александр Мокеев представлен к Ордену Мужества посмертно.

Свои соболезнования родным и близким старшины выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Помощь семье оказывается в полном объеме.

Редакция КП-Ижевск присоединяется к соболезнованиям.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Свято-Михайловском соборе прошла общая панихида по погибшим в 88 школе Ижевска

«Глазками моргает, головкой кивает». Пострадавшую девочку во время стрельбы в школе № 88 Ижевска вывели из комы

С помощью выстрелов ружья удалось найти потерявшегося мужчину в лесу Удмуртии