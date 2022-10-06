Назначен новый главврач Республиканского онкодиспансера в Удмуртии

Новый главврач Республиканского онкодиспансера Виктор Заварзин. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Новым главврачом Республиканского онкодиспансера назначили Виктора Заварзина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

На этом посту он сменил Степана Ронзина, который перешел на другую работу.

«Главными задачами работы онкологической службы республики является раннее выявление злокачественных образований, сохранение жизни наших пациентов, совершенствование уровня и качества медицинской помощи», – отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Справка кп:

1999 г. – окончил Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело»;

2000 г. – интернатура по хирургии;

2000-2018 гг. – работа в ГКБ №7 врачом – нейроурологом, врачом-нейрохирургом высшей категории;

2018 г. – работа главврачом в Центре Медицинской Реабилитации «Апрель»;

2021 г. – работа главврачом в ООО «ПЭТ-Технолоджи».

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