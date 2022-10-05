Около 1000 человек получили психологическую помощь после трагедии в школе № 88 Ижевска

У большинства пациентов наблюдались депрессивные расстройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

После трагедии, произошедшей 26 сентября в Ижевске, психологическую помощь получили около тысячи человек. Как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук, у большинства из них наблюдались депрессивные расстройства.

Пациентами стали жертвы трагедии, их родственники и неравнодушные к трагедии люди. Сейчас пострадавшие дети и их родственники находятся под регулярным наблюдением медиков.

Кроме того, 5 взрослых госпитализированы в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где им оказывается необходимая помощь.

В любой момент все ученики школы №88 могут обратиться за помощью к психологам. Кроме того, пару раз в неделю врачи будут контролировать состояние пострадавших детей и родственников погибших.

Получить профессиональную помощь психологов можно по телефону доверия – 8-800-100-09-06 и в кол-центре министерства здравоохранения Удмуртии – 8-800-100-24-47.

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