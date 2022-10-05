«Мой вещмешок собран»: глава Удмуртии о частичной мобилизации

Глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

5 октября, во время церемонии вступления в должность главы Удмуртии Александр Бречалов высказался о брони для государственных служащих во время частичной мобилизации.

«Да, правительство действительно определяет категории граждан, в том числе и в составе предприятий, на которые распространяется бронь. Потому что наши заводчане выполняют не менее значимую задачу. Но что касается всех остальных, в том числе и госслужащих, брони нет! Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен», - сказал глава региона.

Напомним, Александр Бречалов окончил высшее военное училище им. генерала армии С. М. Штеменко в Краснодаре. Кроме того, в течение нескольких лет он занимал должность заместителя начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения). Сегодня, 5 октября, он официально вступил в должность главы республики.

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