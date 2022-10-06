Троих пострадавших при стрельбе в школе № 88 города Ижевска детей выписали из больницы

Пострадавшие при стрельбе в школе № 88 продолжают выздоравливать Фото: Мария Бакланова

Сегодня еще троих детей, пострадавших от действий Артема Казанцева в ижевской школе № 88, выписали из больницы. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов в своем официальном телеграм-канале.

Несмотря на удовлетворительное состояние детей, врачи и психологи не прекратят консультировать пострадавших.

В Республиканской детской клинической больнице свое лечение продолжает еще один ребенок. Под наблюдением федеральных врачей на данный момент находятся 15 человек, 13 из них – дети. Завтра пятеро из этих пациентов возвращаются домой.

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