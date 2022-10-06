Ночью и утром 7 октября в Удмуртии ожидается туман

Из-за тумана может быть снижена видимость
Фото: Амир Закиров
7 октября в ночное и утреннее время местами по республике ожидается туман. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Напомним, по прогнозу Удмуртского гидрометцентра, сегодня весь день будет облачно, возможны дожди.
Ожидается, что октябрь тоже будет довольно холодным и дождливым.
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