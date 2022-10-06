17-летнего водителя без прав догоняли с оружием в Удмуртии

Скриншот с видео МВД

В Удмуртии подросток, не имеющий водительских прав, устроил целую погоню с полицией. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, это произошло в Глазове.

Вечером у одного из домов по ул. М. Гвардии инспекторы ДПС попытались остановить машину «ВАЗ-2114». Но водитель проигнорировал требование и, ускорив движение, попытался скрыться.

Тогда экипаж автопатруля с включенными маячками и сиреной стал преследовать автомобиль. Водитель «ВАЗа» пытался уйти от погони на большой скорости, неоднократно нарушал правила дорожного движения, все требования об остановке игнорировал.

Тогда в соответствии с требованиями закона сотрудники ДПС применили табельное оружие. Они прострелили переднее и заднее колеса с левой стороны. Но и тогда водитель некоторое время продолжал движение, но позже все-таки остановился.

Выяснилось, что за рулем был абсолютно трезвый 17-летний житель Красногорского района. Прав на машину у него не было. Но это не помешало ему купить машину и кататься на ней до регистрации. В отношении него были составлены шесть административных материалов, автомобиль увезли на специализированную стоянку.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Мой вещмешок собран»: глава Удмуртии о частичной мобилизации

Около 1000 человек получили психологическую помощь после трагедии в школе № 88 Ижевска

Ивана Черезова и Татьяну Ишматову выбрали вице-спикерами Госсовета Удмуртии