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Политика6 октября 2022 12:52

Правительство Удмуртии сложило полномочия

Решение принято в соответствии с Конституцией региона
Софья Кель
Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона

Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона

Фото: Алена Селезнева

Глава Удмуртии Александр Бречалов издал указ, которым принял сложение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Принимаю сложение полномочий правительства Удмуртской Республики», – говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном сайте главы и правительства региона. Данное решение принято в соответствии со статьей 53 Конституции Удмуртии.

Бречалов также поручил кабинету министров выполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

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