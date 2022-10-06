Правительство Удмуртии сложило полномочия

Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона Фото: Алена Селезнева

Глава Удмуртии Александр Бречалов издал указ, которым принял сложение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Принимаю сложение полномочий правительства Удмуртской Республики», – говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном сайте главы и правительства региона. Данное решение принято в соответствии со статьей 53 Конституции Удмуртии.

Бречалов также поручил кабинету министров выполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

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