Сергея Смирнова переназначили руководителем администрации главы и правительства Удмуртии

Свой пост он сохранит на все время полномочий Главы Удмуртии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
С 6 октября текущего года Сергей Смирнов вступает на должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Предыдущие пять лет Сергей Смирнов также возглавлял Администрацию Главы и Правительства Удмуртии. Кроме того, работал в Администрации Президента России и возглавлял Аппарат Общественной палаты РФ.
Свой пост он сохранит на все время полномочий Главы Удмуртии Александра Бречалова.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Правительство Удмуртии сложило полномочия
Юрия Федорова вновь избрали сенатором от Госсовета Удмуртии
Троих пострадавших при стрельбе в школе № 88 города Ижевска детей выписали из больницы
Ночью и утром 7 октября в Удмуртии ожидается туман