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Политика6 октября 2022 12:58

Сергея Смирнова переназначили руководителем администрации главы и правительства Удмуртии

Указ подписал глава региона
Софья Кель
Свой пост он сохранит на все время полномочий Главы Удмуртии

Свой пост он сохранит на все время полномочий Главы Удмуртии

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 6 октября текущего года Сергей Смирнов вступает на должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Предыдущие пять лет Сергей Смирнов также возглавлял Администрацию Главы и Правительства Удмуртии. Кроме того, работал в Администрации Президента России и возглавлял Аппарат Общественной палаты РФ.

Свой пост он сохранит на все время полномочий Главы Удмуртии Александра Бречалова.

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