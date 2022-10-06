8 октября отмечают Покровскую родительскую субботу Фото: Архив КП

8 октября, в Покровскую родительскую субботу, в столице Удмуртии традиционно пустят дополнительные рейсы автобусов до Хохряковского и Южного кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ на официальной странице «ВКонтакте».

В день поминовения усопших до Хохряковского кладбища можно будет добраться на двух маршрутах:

- Автобус № 320к «Ул. 9-е Января – Хохряки» будет работать с 8 до 14 часов. Последний рейс от остановки «Ул. 9-е Января» уедет в 13:40, а от Хохряков – в 14:06.

- Автобус № 320 «Ул. 9-е Января – Ягул» будет доставлять пассажиров по маршруту в течение всего дня с 6:30 до 20:00. Оба автобуса будут ходить с интервалом в 20 минут.

Доехать до Южного кладбища можно будет также на двух маршрутах:

- Автобус № 41к «Центр-Южное кладбище» будет ходить в период с 07:30 до 14:00 с интервалом 30 минут. Последний рейс отъедет от Южного кладбища в 14:31.

- Автобус № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище» начнет движение в 07:30 и закончит с Южной автостанции в 14:10, а от Южного кладбища – в 14:30.

Автобусы будут отправляться по мере накопления пассажиров.

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