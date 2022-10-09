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Общество9 октября 2022 4:14

До +15°С и ветрено будет в Ижевске 9 октября

Лучше взять с собой зонт
Софья Лямина
Местами прогнозируются небольшие дожди

Местами прогнозируются небольшие дожди

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! В воскресенье, 9 октября, в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Столбик термометра днем поднимется до 13-15 °С, а ближе к вечеру опустится до 5-7 °С. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами прогнозируются небольшие дожди.

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