Лже-сотрудники банка украли у медсестры из Ижевска более 500 000 рублей

Мошенники обманули жительницу Ижевска на круглую сумму денег. Фото: архив

В полицию Ижевска с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина работает медсестрой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Она рассказала, что ей позвонили сотрудники банка и сообщили о попытке смены номера телефона, который привязан к ее банковскому счету. Затем злоумышленники решили успокоить женщину, сказав, что банк приостановил эту подозрительную операцию.

После этого мошенники убедили потерпевшую в том, что ей необходимо создать новый личный кабинет в мобильном приложении банка. При этом лже-банкиры уже выслали ей в мессенджере ссылку на созданный на нее личный кабинет.

Поверив злоумышленникам, ижевчанка перевела на свой новообретенный счет 400 000 рублей, а затем перевела на этот же счет еще 112 000 рублей.

Медсестра поняла, что стала жертвой обмана, когда пришла в отделения банка, куда обратилась в этот же день для оформления кредита по указанию мошенников.

После того, как она перевела денежные средства, лже-сотрудники банка сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит, а для предотвращения необходимо оформить «зеркальный» кредит самостоятельно.

Настоящие сотрудники банка спросили о цели кредита и проверили состояние счетов. Они рассказали ей, что создание нового личного кабинета с привязкой к новому счету – ложь.

Злоумышленники отправили ей ссылку на ресурс, имитированный под мобильное приложение, который содержит номер счета, используемый мошенниками для преступлений. Только после этого ижевчанка обратилась в полицию.

На данный момент проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Возбуждено уголовное дело.

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