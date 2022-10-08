В Удмуртии 32-летнюю начальницу почтового отделения обвиняют в присвоении денег

Она присвоила почти 250 000 рублей, которые принадлежали местным жителям. Фото: архив

Воткинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртской республике завершил расследование уголовного дела в отношении начальницы одного из почтовых отделений в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ее обвиняют в присвоении чужих денег.

Следствие выяснило, что 32-летняя начальница почтового отделения за несколько месяцев присвоила почти 250 000 рублей, которые принадлежали местным жителям.

Следствие приняло меры, в результате которых обвиняемая возместила потерпевшим ущерб в размере 48 000 рублей.

На данный момент на ее имущество наложен арест. Женщина признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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