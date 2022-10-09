Детскую площадку в Можге благоустроили после вмешательства прокуратуры

После проверки муниципальное учреждение привлекли к ответственности
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Можге прокуратура проверила исполнение законодательства о благоустройстве детской площадки в Наговицынском микрорайоне после обращения местной жительницы. Как сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии, в результате проверки муниципальное бюджетное учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.
Также по представлению прокуратуры с площадки удален мусор и скошена трава.
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