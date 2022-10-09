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Общество9 октября 2022 6:20

Детскую площадку в Можге благоустроили после вмешательства прокуратуры

На скопление мусора и высокую траву пожаловалась местная жительница
Софья Лямина
После проверки муниципальное учреждение привлекли к ответственности

После проверки муниципальное учреждение привлекли к ответственности

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Можге прокуратура проверила исполнение законодательства о благоустройстве детской площадки в Наговицынском микрорайоне после обращения местной жительницы. Как сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии, в результате проверки муниципальное бюджетное учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Также по представлению прокуратуры с площадки удален мусор и скошена трава.

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