Детскую площадку в Можге благоустроили после вмешательства прокуратуры

После проверки муниципальное учреждение привлекли к ответственности Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Можге прокуратура проверила исполнение законодательства о благоустройстве детской площадки в Наговицынском микрорайоне после обращения местной жительницы. Как сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии, в результате проверки муниципальное бюджетное учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Также по представлению прокуратуры с площадки удален мусор и скошена трава.

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