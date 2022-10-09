В Ижевске завершается устройство покрытий из гранитной брусчатки для стелы «Город трудовой доблести»

Работы начались в середине июля

В столице Удмуртии в Сквере Победы завершается устройство покрытий из гранитной брусчатки для стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает пресс-служба муниципалитета, с середины июля здесь выполнили земляные работы, проложили коммуникации для видеонаблюдения и освещения, обустроили фундаменты для стелы и пилонов, установили каркас самой стелы.

Дополнительную подсветку обеспечивают 28 грунтовых прожекторов.

В скором времени здесь начнется облицовка стелы красным гранитом, для чего уже установлена металлическая подсистема. Гранитный камень украсят барельефы, изготовленные мастерами каслинского литья.

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